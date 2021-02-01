Выбираем донора спермы

Поможем выбрать донора спермы правильно.

Печальная статистика министерства охраны здоровья Украины напоминает об огромном количестве пар, которые не могут зачать своего ребенка. Причинами могут быть последствия ранее перенесенных заболеваний, биологическая несовместимость партнеров, недостаточная активность сперматозоидов или полная мужская бесплодность вследствие врожденных или приобретенных пороков мужской репродуктивной системы.

Чтобы сохранить семью и дать жизнь такому долгожданному ребенку достаточно воспользоваться донорской спермой. Такое решение могут принять бесплодные по мужской линии пары или одинокая женщина. Но в таком случае просто необходима консультация семейного психолога или доверительный разговор с полным осознанием ответственности. Это требуется для исключения взаимных упреков и отчуждения партнеров после рождения ребенка.

Всеукраинский донорский центр спермы предлагает услуги профильных специалистов. Мы не только банк спермы, мы полноценный медицинский центр со штатом квалифицированных гинекологов, репродуктологов и вспомогательных специалистов для планирования вашей беременности и родов.

Поддержка нашего центра не заканчивается выдачей образца донорского материала. Мы возьмем Вас за руку и проведем от начала процесса и до самого конца, то есть успешных родов здорового малыша.

В этой статье мы вкратце объясним Вам этапы и важные моменты, на которые стоит обратить внимание при выборе донора. Заодно Вы сможете оценить степень ответственности нашей клиники, с которой мы подходим к такому важному и щепетильному процессу.

Критерии правильного отбора доноров спермы

Для того, чтобы стать донором спермы требуется пройти немало исследований и регулярных профилактических осмотров. Это необходимо для того, чтобы проверить мужчину на наличие не только явных заболеваний, но и скрытых патологий.

Донором может стать мужчина в возрасте от 18 до 35 лет, физически здоровый. Возрастной критерий выбран для забора спермы в период максимальной активности сперматозоидов. Возможен такой критерий отбора, как наличие здорового ребенка. Дополнительно запрашивается семейный анамнез на наличие хронических патологий, заболеваний или психических расстройств.

При первичном получении материала, клиника проводит максимум исследований и анализов для выявления возможных заболеваний и подтверждения активности сперматозоидов. Результаты исследований проходят сквозь руки репродуктолога, эмбриолога, генетика и уролога. После положительного решения каждого из специалистов, материал отправляется на карантин длительностью в 6 месяцев. После которого материал размораживают и проводят повторно все исследования. Если первичные результаты подтвердились без выявления скрытых инфекций или проблем, донор может рассматриваться для дальнейшего забора материала.

Для этого заключается официальный договор со всеми прописанными правами и обязанностями со стороны донора и медицинского центра.

Мужчина лично проходит обязательный осмотр у психолога и терапевта, а также регулярно сдает анализы на заболевания передающиеся половым путем.

Как происходит взаимодействие клиента с банком спермы

Приняв решение использовать донорский материал, Вы обращаетесь в банк спермы. На первичной консультации ведущий Вас врач задаст необходимые вопросы. Это поможет подобрать максимально близкий по представлению внешности донорский материал.

Документальное оформление получения донорского материала обезопасит Вас от возможных неудобств и конфликтов. Полная конфиденциальность между центром и клиентами даст гарантию того, что ни Вы ни донор никогда не узнаете личность друг друга.

После этого Вы самостоятельно или на консультации с врачом-репродуктологом определяете уже как использовать донорскую сперму для оплодотворения. Основных варианта три: инсеминация внутри влагалища, более глубокая инсеминация внутриматочно или экстракорпоральное оплодотворение. Первый вариант наименее результативный и может проводиться дома в бытовых условиях. Внутриматочная инсеминация проводится в условиях стационара врачом. Так Вы повысите свои шансы на беременность. Кстати, впервые этот метод был опробован шотландским врачом аж в 1790 году, и только в двадцатом веке научно разрешили использование этого метода со всеми установленными правилами.

Выбранный материал будет подготовлен и выведен из криоконсервации к необходимой дате примерной овуляции. Все этапы будут сопровождаться консультацией врача при необходимости. Вам остается только расслабиться и настроиться на положительный исход процедуры.

Ребенок, рожденный с помощью донорской спермы – это не только победа для наших специалистов. Это целый новый мир для Вас, и мы с радостью станем частью Вашей истории. Обращайтесь по всем интересующим вопросам по телефону 050 339 24 52 прямо сейчас!