Как зачать ребенка, если нет партнёра

В мире современных технологий и научных открытий существуют проблемы, которые неподвластны никаким ученым и достижениям. Одним из таких вопросов является бесплодие девушек вне зависимости от возраста или социального статуса.

В 21 веке общество достигло того уровня, когда проблемы с репродуктивной системой и невынашиванием ребенка стали решать медицинским путем без предубеждений. Семейные пары или просто партнеры обращаются к специалистам за помощью при неудачных попытках забеременеть. Некоторым из них медицинское обследование и лечение помогает выявить и решить проблему бесплодия. Счастливые родители воспитывают здорового ребенка и зачастую не имеют проблем с зачатием и вынашиванием второго малыша.

Но, к сожалению, статистика не врет, и на просторах постсоветских стран количество мужчин меньше, чем женщин. Вдобавок к этому разные демографические и социологические факторы, смена вкусов и предпочтений. Получается, что далеко не каждая женщина может найти себе пару или жить счастливо в браке всю жизнь.

Хорошо, что уровень ответственности и самореализации современных девушек позволяет им не только строить успешную карьеру, обеспечивать комфортную жизнь без помощи мужчины – но и рожать детей, воспитывать их и создавать семью.

Общество давно перестало осуждать и ставить одиноких мам в ранг неполноценных женщин. И если будущая мама готова морально, материально и социально – почему бы и нет?

Другой вопрос стоит в том, как забеременеть если нет постоянного партнера. Как организовать все так, чтобы не было проблем с юридическими аспектами и личными моментами конфиденциальности. Для этого есть много вариантов, о которых можно узнать на консультации у гинеколога-репродуктолога. Ниже мы расскажем о вспомогательных репродуктивных технологиях как для одиноких девушек, так и для семейных пар с проблемами бесплодия по мужскому фактору.

Какие могут быть способы зачатия у женщин без постоянного партнера?

Одноразовый половой партнер для возможности забеременеть вследствие случайной связи – встречи в баре или на вечеринках, курортные романы или другие подобные способы знакомства. Существуют даже специальные форумы и сайты, где мужчины безвозмездно или за денежное вознаграждение предоставят свои услуги для одиноких девушек, желающих забеременеть. Да, быстро и бесплатно. Но стоит задуматься о последствиях: возможные психологические или генетические болезни, инфекции мочеполовой системы или юридические аспекты, если мужчина захочет после принимать участие в жизни ребенка.

Но есть более безопасные методы, без угрозы здоровью и спокойствию будущей жизни:

Искусственная или внутриматочная инсеминация – метод оплодотворения женщины при котором в полость матки вводится порция спермы. Для процедуры выбирается максимально фертильный период цикла. Проводится амбулаторно в кабинете врача, и спустя час-два девушка может отправляться домой. Эффективна у девушек до 35-37 лет с хорошей проходимостью труб. Не требует дополнительной гормональной стимуляции, но возможна необходимость повторения процедуры в течении нескольких циклов;

Инъекция сперматозоидов в цитоплазму ооцита – промежуточный вариант между классическим экстракорпоральным оплодотворением и внутриматочной инсеминацией. Методика заключается в том, что сперматозоид вводится прямо в цитоплазму ооцита, таким образом точно достигая его. Остается минимальное слияние и формирование эмбриона;

Классическое экстракорпоральное оплодотворение – основывается на предварительной гормональной стимуляции организма для выработки большего количества ооцитов, которые после оплодотворяются спермой. Эмбрионы в определенном количестве после пересаживают в полость матки в условиях стационара. При желании можно заморозить несколько эмбрионов на случай отторжения и повторной подсадки.

Все вышеперечисленные варианты возможны при использование донорской спермы. Всеукраинский банк спермы рекомендует этот вариант, как самый безопасный способ забеременеть. Безопасный со стороны физиологического, психологического здоровья донора, а также юридических моментов касательно будущего Вашего ребенка и конфиденциальности всей процедуры.

Критерии подбора донора в банке спермы как гарант безопасности

Высокая репродуктивная способность к оплодотворению. Эякулят проверяется дважды на наличие достаточного количества сперматозоидов, а также их активность и устойчивость после криозаморозки. Физиологическое и психологическое здоровье. Двойная проверка на скрытые инфекции и генетические заболевания. Отсутствие хронических заболеваний в анамнезе семьи. Официальное сотрудничество по договору, включающему в себя как регулярные медицинские обследования, так и полную конфиденциальность с обеих сторон.

Это лишь краткий общий перечень большого количества работы, которую проводит донорский центр до начала сотрудничества с мужчиной. Только 9-11% кандидатов в доноры проходят по всем требованиям.

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