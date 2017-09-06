Банк спермы в Украине
Воплотим Ваши мечты в реальность
Счастье каждой женщины – это чувствовать малыша под сердцем, обнимать своего ребенка, помогать ему познавать мир с каждым днем. Не дайте отобрать у Вас эту возможность! Банк спермы поможет вам познать радость родительства, несмотря на сложные обстоятельства Вашей жизни.
Позвоните прямо сейчас и получите бесплатную консультация врача-репродуктолога.
Предлагаемые нами услуги
Наши доноры
Наши доноры проходят жесткий отбор по множеству критериев
Хотите консультацию
Сделайте первый шаг к обретению семьи
Мы ответим на все Ваши вопросы
О нас
Донорство спермы в Украине
Мы видим людей, а не только клиентов
У нас работают лучшие специалисты
В центре царит гостеприимная атмосфера, в которой чувствуешь себя в безопасности. Я ценю помощь и желаю вам всего наилучшего
Это был замечательный опыт для меня и друга, который посоветовал пойти в центр донорства
Дети — это приоритет номер один для меня и моего мужа. Спасибо за профессиональную помощь.
Поможем Вам обрести полную семью
1
У нас в базе только проверенные доноры.
2
Мы обеспечиваем полную конфиденциальность Нашим Клиентам.
По всем вопросам звоните
050 339 24 52
Дальнейшая поддержка
Так же оказываем дальнейшую поддержку наших клиентов после выбора донора спермы
Есть Вопросы?
Оставьте Ваши контакты и специалист с Вами свяжется и ответит на все вопросы.
Контакты
Свяжитесь с нами сейчас
Позвонить нам:
Посетить нас:
Киев, Первый проезд, д 103, кабинет 34