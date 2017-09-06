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Банк спермы в Украине

Воплотим Ваши мечты в реальность

Счастье каждой женщины – это чувствовать малыша под сердцем, обнимать своего ребенка, помогать ему познавать мир с каждым днем. Не дайте отобрать у Вас эту возможность! Банк спермы поможет вам познать радость родительства, несмотря на сложные обстоятельства Вашей жизни.
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Донорство спермы в Украине

Мы видим людей, а не только клиентов

У нас работают лучшие специалисты

Эмилия

В центре царит гостеприимная атмосфера, в которой чувствуешь себя в безопасности. Я ценю помощь и желаю вам всего наилучшего

Эмилия
31 год
Жанна

Это был замечательный опыт для меня и друга, который посоветовал пойти в центр донорства

Жанна
29 лет
Мария

Дети — это приоритет номер один для меня и моего мужа. Спасибо за профессиональную помощь.

Мария
35 лет

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